Voglia di ricominciare: il film con Leonardo DiCaprio stasera su La7

Stasera su La7, in seconda serata alle 23:30, va in onda Voglia di ricominciare, film drammatico del 1993 diretto da Michael Caton-Jones, con Robert De Niro, Ellen Barkin e un giovanissimo Leonardo DiCaprio.

Tratto dal romanzo autobiografico di Tobias Wolff, Voglia di ricominciare è ambientato nei favolosi anni '50 americani. La guerra era finita, l'economia era in crescita, gli uomini erano tornati a casa e tutte le regole stavano cambiando. Caroline Wolff (Ellen Barkin), divorziata, con un figlio adolescente, rappresenta la tipica figura di ottimismo di quell'epoca. Con pochi soldi ma tante speranze, Caroline e il figlio Toby (Leonardo DiCaprio) attraversano il paese con la convinzione che le cose stanno per cambiare in meglio anche per loro.

Voglia di ricominciare: Robert De Niro e Leonardo DiCaprio

Per il giovane DiCaprio comincia ufficialmente la via per il successo: tra il 1993 e il 1994, infatti, per l'interpretazione di Tobias Wolff in Voglia di ricominciare riceve il New Generation Award dalla Los Angeles Film Critics Association Award, il premio come Miglior performance rivelazione dalla Chicago Film Critics Association, oltre a due nomination come Miglior attore non protagonista dal New York Film Critics Circle e dalla National Society of Film Critics.