Vladimir Luxuria: "Un politico famoso e sposato mi fece delle avance: ma io gli dissi..."

La nota attrice ed ex politica Vladimir Luxuria, ha rivelato una dichiarazione scioccante circa il suo passato politico, in cui svela le avance che le ha rivolto un uomo sposato.

Vladimir Luxuria è nota per essere un personaggio che di certo non passa inosservato: nota attivista, personaggio televisivo, attrice ed ex politica, ha svelato di aver ricevuto delle avance da un politico famoso, quando era alla Camera dei Deputati. Un uomo politico sposato e con figli, per giunta.

La notizia ci giunge da una recente pubblicazione su Novella2000, in cui Vladimir Luxuria confessa un fatto capitato proprio a Montecitorio:

_ "Quando ero parlamentare, un politico sposato con figli mi chiamava continuamente all'interfono, lamentandosi che non lo avessi salutato né degnato di uno sguardo entrando in aula. Ma non c'era nulla tra di noi. Quando ha cominciato a insistere, esagerando, ho recitato la mia formula magica, dicendogli che se avesse continuato, avrei convocato i giornalisti. Non ha più chiamato."_

Primo giorno in Parlamento per Vladimir Luxuria

Luxuria non ha svelato il nome del politico che le avrebbe fatto le avance, ma ha sottolineato che non è la prima volta che le capitano queste situazioni, in politica e non solo:

"Per esempio, quando ero direttrice artistica del locale Mucca Assassina, alcuni ragazzi molto giovani che volevano entrare nell'entourage dell'animazione o lavorare come pubblica sicurezza, mi hanno fatto capire che erano disponibili a concedersi sessualmente. In politica, invece, molti hanno cercato di sedurmi per chiedere delle raccomandazioni per il figlio. Mentre nel mondo dello spettacolo ci hanno provato pensando che avessi il potere di piazzarli in tv. Ho sempre tenuto queste persone alla larga, credo che la meritocrazia sia la strada più giusta. Ma quando incontro una persona che penso valga e abbia potenzialità, l'aiuto senza problemi e senza pretendere nulla in cambio."

Vladimir ha inoltre ammesso che preferisce restare molto spesso riservata, tenendosi dunque solo per sé gli aspetti maggiormente intimi e familiari. Questa sua decisione scaturisce dal fatto che ci tiene tantissimo al rispetto dell'altra persona, tant'è che è sempre molto impegnata nel sociale. Infatti ha pubblicato anche un video sul suo canale, in cui cerca di spiegare la sua posizione in merito al periodo che stiamo vivendo:

"Il sesso ai tempi dell'emergenza sanitaria. Allora, mi voglio rivolgere alla nostra comunità LGBTQI per dire che abbiamo sempre detto che non abbiamo mai consigliato la castità, ma sempre il sesso sicuro, per quello che riguarda l'Aids e le altre malattie sessualmente trasmissibili con campagne di prevenzione. Questa volta, però, è diverso perché è davvero difficile, diciamo impossibile, proteggersi. E quindi, nonostante io di nome d'arte faccia Luxuria, sono qui a darvi un consiglio: evitiamo, evitate in questo periodo incontri di tipo anche sessuale. Figuratevi se non ci si può dare neanche la mano, immaginate se ci si può dare il resto, no?"