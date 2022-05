Isola dei Famosi 2022, Vladimir Luxuria contro Estefanía Bernal: “chiedete scusa al pubblico”

All'Isola dei Famosi 2022, l'opinionista Vladimir Luxuria ha accusato Estefanía Bernal di aver preso in giro il pubblico, fingendo la storia d'amore con Roger Balduino. Mentre la modella argentina continua a scaricare le colpe sul naufrago, Roger, durante la settimana, ha ammesso le sue colpe e ha chiesto scusa ai compagni.

La storia d'amore tra Estefanía Bernal e Roger Balduino non ha mai ingannato il pubblico da casa, nessuno ha creduto che i due naufraghi sudamericani fossero davvero innamorati. Una recita che ieri Vladimir Luxuria ha definito "una fiction mal recitata... manco The Lady veniva così. Scusa Lory eh", riferendosi alla famigerata web serie realizzata da Lory Del Santo.

Poco prima Estefania aveva accusato il suo collega di avventura di pensare solo al gioco "Prima di tutto, io non ho creduto al suo pianto senza lacrime. Lui l'altro giorno piangeva perché, a causa dell'infortunio alla caviglia, non poteva partecipare al gioco e avere l'immunità. Lui pensa solo a giocare, ammazzerebbe chiunque per arrivare in finale. Questo è il mio parere. Non ci credo che si stia innamorando di me, non credo al suo amore per me", ha detto, come si vede nella clip caricata da Mediaset Infinity.

È stata a questo punto che Vladimir, che roteava la borsetta da qualche minuto, è intervenuta "Estefania sai come si dice dalle nostre parti? Il bue che dice cornuto all'asino. Vuoi farci credere che sia stato solo Roger ad aver voluto tutta questa cosa?". La Luxuria, che già in passato ha accusato i due naufraghi, dicendo che sono entrambi colpevoli "perché il tango si balla in due", ha rimproverato la modella argentina "avresti dovuto chiedere scusa anche tu al gruppo, come ha fatto Roger. Dovreste chiedere scusa anche a noi e al pubblico da casa".

Da parte sua, Roger Balduino non ha voluto aggiungere molto "quello che sento dentro di me lo so io, ciò che dice lei non mi interessa. Mi sono allontanato da Estefania perché mi faceva male. Ora sto bene e non voglio rovinarmi la giornata", poi, rispondendo a Vladimir "stavo piangendo perché non voglio lasciare il gioco per un infortunio. Sto qua per la mia famiglia, e voglio arrivare fino alla fine per loro".