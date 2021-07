Vivo: il trailer del film animato con Lin-Manuel Miranda

Netflix ha condiviso il trascinante trailer di Vivo, il film animato con Lin-Manuel Miranda, in arrivo dal 6 agosto in streaming.

Vivo è il film animato musicale in arrivo su Netflix il 6 agosto e il trailer regala molte anticipazioni riguardanti l'incredibile avventura vissuta dal protagonista.

Nel filmato si vede infatti il cercoletto al centro della trama decidere di partire per aiutare il suo migliore amico a consegnare una canzone davvero speciale alla donna che ha amato per anni.

Il lungometraggio Vivo è stato diretto da Kirk DeMicco e avrà al centro un cercoletto, nella versione originale con la voce di Lin-Manuel Miranda, che deve arrivare a Miami per "consegnare" una canzone da parte del suo amato proprietario e mentore Andres (Juan de Marcos Gonzele, Massimo Lopez nella versione italiana).

Vivo (con la voce di Stash nelle canzoni) intraprende così un'indimenticabile missione musicale per consegnare la canzone d'amore del suo padrone a Marta.

Lin-Manuel Miranda, commentando la distribuzione del progetto grazie a Netflix, aveva dichiarato: "Portare in vita Vivo è stato un incredibile percorso artistico. Non potrei avere dei migliori partner creativi rispetto a Kirk, Quiara, Alex e l'intero team di Sony Animation. Sono così eccitato all'idea che Vivo abbia trovato una casa a Netflix, dove ragazzi di tutte le età potranno apprezzare le canzoni del film e le avventure più e più volte". Il regista Kirk DeMicco ha aggiunto che centinaia di artisti della Sony hanno lavorato al progetto durante un periodo incerto e difficile, "portando passione e bellezza a ogni inquadratura del film. E come musical, Vivo è una lettera d'amore nei confronti della musica latinoamericana e questo film non potrebbe esistere senza il lavoro dei nostri talenti vocali che comprendono Gloria Estefan, Juan de Marcos, Zoe Saldana, Brian Tyree Henry, Ynairaly Simo e molti altri".

Il lungometraggio viene descritto come una storia sul coraggio, sulla capacità di trovare una famiglia in improbabili amici e su come la musica possa aprire le nostre menti a nuovi mondi.

La sceneggiatura è stata firmata da Quiara Alegria Hudes, mentre alla regia è impegnato anche Brandon Jeffords.