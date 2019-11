Viva RaiPlay, settima puntata: Tommaso Paradiso e Anna Foglietta ospiti di Fiorello, stasera su RaiPlay

Viva RaiPlay torna con la sua settima puntata naturalmente stasera su RaiPlay, intorno alle 20:30, guidato dal suo insostituibile conduttore, Fiorello, e in compagnia ancora una volta di tanti ospiti. Dopo ulteriori tre puntate scoppiettanti, il primo varietà in streaming della RAI si appresta a inaugurare oggi la sua terza settimana.

Il primo conduttore piattaformista nella storia della TV italiana stasera è pronto al ritorno con ospiti in parte già visti durante le anteprime su Rai1, come Tommaso Paradiso, l'ex frontman dei The Giornalisti, che aveva già duettato qualche settimana fa con Fiorello sulle note di Lucio Dalla e che avrà sicuramente in serbo un nuovo duetto. Sul palco di Viva RaiPlay anche l'attrice Anna Foglietta, già apprezzata nelle vesti di co-conduttrice di uno show lo scorso anno al Dopo Festival. Tra gli ospiti annunciati, che vedremo probabilmente sul bollino rosso al fianco di Phaim Bhuiyan, anche il rapper della canzone Chiasso, Manuele Caso in arte Random.

Viva RaiPlay andrà in onda con tre puntate settimanali - il mercoledì, giovedì e venerdì -, a partire dalle ore 20:30 per circa 50 minuti, in diretta direttamente sulla piattaforma RaiPlay, dove sarà possibile guardare e riguardare tutti i contenuti inerenti allo show. Viva RaiPlay! è un programma di Rosario Fiorello, scritto con Francesco Bozzi, Pierluigi Montebelli, Federico Taddia e Andrea Boin, Enrico Nocera, Edoardo Scognamiglio. La regia è di Piergiorgio Camilli.