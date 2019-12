Viva RaiPlay: Checco Zalone e Mahmood ospiti di Fiorello stasera su RaiPlay!

Fiorello torna con la quindicesima puntata di Viva Raiplay in compagnia di tanti ospiti, tra cui Checco Zalone e Mahmood, stasera solo su RaiPlay intorno alle 20:30, dopo il TG1.

Viva RaiPlay torna con la sua quindicesima puntata naturalmente stasera su RaiPlay, intorno alle 20:30, guidato dal suo insostituibile conduttore, Fiorello, che accoglierà pubblico da casa e da studio in questo venerdì sera che chiude la penultima settimana in compagnia dello show.

Fiorello si prepara a ospitare, oggi 13 dicembre, degli ospiti davvero speciali. Primo fra tutti Checco Zalone, che si prepara a tornare al cinema con Tolo Tolo, il suo primo film da regista (oltre che attore) ma che soprattutto sta facendo discutere l'opinione pubblica italiana da giorni dopo la pubblicazione di "Immigrato", la canzone "politically incorrect" che ha fatto da teaser al nuovo film. Largo poi agli ospiti prettamente musicali che stasera faranno ancora una volta la gioia dei giovanissimi: sul palco insieme al primo conduttore piattaformista della RAI ci saranno Mahmood, Marracash (che torna dopo la breve incursione in una delle prime puntate) e Anna Tatangelo.

Stasera a #VivaRaiPlay il reggae sardo di @Forelockmusic, la periferia 2.0 di @_AnnaTatangelo_, le risate di Checco Zalone e per chi riesce a distinguerli anche @Mahmood_Music e @marracash

Viva RaiPlay va in onda fino al 20 dicembre con tre puntate settimanali - il mercoledì, giovedì e venerdì -, a partire dalle ore 20:30 per circa 50 minuti, in diretta direttamente sulla piattaforma RaiPlay, dove sarà possibile guardare e riguardare tutti i contenuti inerenti allo show. Viva RaiPlay! è un programma di Rosario Fiorello, scritto con Francesco Bozzi, Pierluigi Montebelli, Federico Taddia e Andrea Boin, Enrico Nocera, Edoardo Scognamiglio. La regia è di Piergiorgio Camilli.