Vita segreta di Maria Capasso è tratto da una storia vera?

Vita segreta di Maria Capasso è un film diretto da Salvatore Piscicelli che lo scorso anno è tornato dietro la cinepresa dopo sedici anni di assenza. Il film non è tratto da una storia vera ma si ispira ad un romanzo dello stesso regista pubblicato nel 2013.

Vita segreta di Maria Capasso: Luisa Ranieri durante una scena del film

Durante il tour promozionale della pellicola Piscicelli ha dichiarato: "La storia non è ispirata a fatti di cronaca specifici e non si può ricondurre a una persona in particolare ma ovviamente fa riferimento a una realtà sociale odierna e ben precisa."

"Mi interessava riflettere su quella sorta di zona grigia dove la criminalità organizzata intreccia rapporti con settori della più insospettabile società civile, e mi interessava farlo attraverso un personaggio femminile come cartina al tornasole per capire certe trasformazioni che sono intervenute negli ultimi anni, a Napoli e non solo". Ha concluso il regista.

Vita segreta di Maria Capasso: Luisa Ranieri in una scena del film

A proposito della storia e del suo personaggio Luisa Ranieri, l'attrice che interpreta la Capasso, ha dichiarato: "Maria è un personaggio moderno, interprete di una femminilità tutt'altro che convenzionale: per le radicate frustrazioni che coltiva e in seguito alle sventure che si ritrova a dovere affrontare a un certo punto vuole a tutti i costi passare in un altro lato della società, si libera da eventuali remore etiche e agisce per amore e per il proprio vantaggio, per i figli e per la propria idea di felicità."