La vita di Joseph Merrick, fonte di ispirazione per The Elephant Man, diventa un film diretto da Jack Huston

L'attore Jack Huston sarà impegnato come regista in occasione di Joseph Merrick, un film prodotto da Phoenix Pictures che racconterà la storia dell'uomo la cui vita ha ispirato The Elephant Man.

Il progetto biografico, le cui riprese inizieranno nei prossimi mesi, avrà un approccio emotivo agli eventi, portando alla luce dettagli non conosciuti.

Cosa racconterà il biopic

Il lungometraggio biografico che sarà diretto da Jack Huston si concentrerà sugli ultimi mesi di vita di Merrick, esplorando il percorso che lo ha trasformato e i rapporti che ha stretto con chi gli ha cambiato la vita. Mentre Merrick scopre momenti all'insegna della vera connessione e dell'umanità, il film porterà sotto la luce dei riflettori degli aspetti profondi e spesso ignorati della sua esperienza, sfidando ciò che pensiamo di sapere della sua vita e della sua eredità.

Jack Huston sarà impegnato alla regia

Huston, in un comunicato ufficiale, ha dichiarato: "Sono affascinato da tempo dalla vita di Joseph Merrick, segnata da un'avversità innimaginabile e, tuttavia, definita dalla sua profonda gentilezza, perseveranza e forza. Il suo percorso è una dimostrazione di ciò che siamo in grado di fare quando scegliamo l'amore e la compassione invece che la crudeltà e l'indifferenza. Sono così grato per questa opportunità di esplorare le parti meno conosciute dell'incredibile vita di Joseph e sono onorato nell'avere l'opportunità di collaborare con un team così pieno di passione e dedito".

La carriera dell'attore

Jack ha debuttato come regista con il film Il giorno dell'incontro, presentato nel 2023 alla Mostra del cinema di Venezia. In carriera ha recitato in serie come Boardwalk Empire e Fargo e tra i film di cui è stato protagonista ci sono House of Gucci e American Hustle. Tra i suoi prossimi progetti c'è la nuova serie Spider-Noir, con star Nicolas Cage.

Tra i produttori c'è anche Mike Medavoy, già nel team di film come Black Swan e La sottile linea rossa, che ha dichiarato che il modo in cui l'attore si avvicina alla storia gli ricorda Milos Forman quando ha realizzato Qualcuno volò sul nido del cuculo, ribadendo che è elettrizzato per "la poesia, l'intelligenza e l'empatia umana" che Huston infonderà al film.