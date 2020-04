Visions du Réel 2020: presentata l'edizione online, Claire Denis tra gli ospiti

Presentata l'edizione online di Visions du Réel 2020, per rispondere all'emergenza sanitaria in atto il festival proporrà film e masterclass on line con gli ospiti, tra cui Claire Denis.

Visions du Réel 2020 ha presentato l'edizione online. L'emergenza che stiamo vivendo ha spinto il festival a riorganizzarsi proponendo un'edizione in streaming che durerà dal 24 aprile al 17 maggio, prolungando così la permanenza dei film in rete.

Émilie Bujès, Direttore Artistico dell'evento, ha commentato: "Visions du Réel 2020 non si terrà al Place du Réel, nei cinema, nel tendone e nel bar a Nyon. Ma si terrà su internet, in quasi tutta la sua generosa diversità, e visiterà il pubblico a casa espandendo i territori possibili".

La nuova versione del festival propone piattaforme open-access per vedere gran parte della selezione restando a casa, interviste virtuali coi registi, masterclass on line e incontri senza precedenti.

Programma e concorsi

Il festival comprende le sezioni International Feature Film Competition, International Burning Lights Competition, International Medium Length and Short Film Competition e Opening Scenes. Il 98% delle produzioni saranno visibili dal 17 aprile in collaborazione con la piattaforma Festival Scope. L'accesso è gratuito e aperto a tutti, ma limitato a 500 spettatori per film. Tutti i film selezionati per l'edizione 2020 saranno disponibili on line sul sito di RTS, i free broadcast per ogni film saranno disponibili per 24 ore, mentre le giurie delibereranno in remoto.

La sezione Grand Angle sarà presentata su dafilms.com, mentre la piattaforma di documentari indipendente Tënk mostrerà i film di Latitudes. Tutti i film e le piattaforme saranno disponibili sul sito del festival: www.visionsdureel.ch/en.

Ospiti d'onore della 51 edizione

Alcuni lavori degli ospiti della 51° edizione saranno visibili on line sempre sulle piattaforme. 2020 Maître du Réel, Claire Denis, terrà la sua masterclass online come previsto e alcui dei suoi film saranno disponibili su Tënk.fr. Anche i registi Petra Costa e Peter Mettler, a cui sono dedicati gli Ateliers 2020, terranno masterclass online mentre una selezione dei loro film sarà disponibile sulla piattaforma Doc Alliance (dafilms.com).