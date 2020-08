Virus letale: il libro che ha ispirato il film

Virus letale è un film americano del 1995 diretto da Wolfgang Petersen e basato sul libro di saggistica del 1994 di Richard Preston, intitolato The Hot Zone. La pellicola si concentra su un'epidemia di un virus immaginario simile all'ebola, che scoppia nello Zaire e successivamente arriva fino ad una piccola città degli Stati Uniti.

Virus Letale: una scena del film

Il film è ambientato principalmente nell'Istituto di ricerca medica delle malattie infettive dell'esercito degli Stati Uniti e nei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie della città immaginaria di Cedar Creek, in California. La trama ipotizza fino a che punto le agenzie militari e civili potrebbero spingersi per contenere la diffusione di una malattia mortale e contagiosa.

La produttrice Lynda Obst ha dichiarato che è stato a causa della produzione di Virus letale che il suo adattamento cinematografico di The Hot Zone è stato abbandonato dalla 20th Century Fox, nonostante avesse, almeno secondo lei, "un filme e una sceneggiatura di gran lunga migliori". Ha anche affermato che il regista Wolfgang Petersen ha cercato di coinvolgere Robert Redford.

Il celebre attore americano era già stato scelto per il suo film, ma la produzione gli chiese di far parte del film, ignorando il suo precedente impegno con la Obst. Alla fine la produttrice è riuscita a realizzare il suo adattamento del libro girando una come miniserie per National Geographic, che è stata presentata per la prima volta a maggio 2019.