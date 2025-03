Virginia Raffaele torna in TV con Samusà, stasera su Nove in prima tv assoluta

Samusà è il titolo dell'ultimo spettacolo teatrale di Virginia Raffaele, un successo portato in tour nelle principali città italiane. Ora lo spettacolo approda anche sul piccolo schermo: questa sera alle 21.30 infatti, sarà visibile su Nove e in streaming su Discovery+.

Samusà: lo spettacolo di Virginia Raffaele

Virginia Raffaele a Sanremo 2019

Attrice, imitatrice, conduttrice televisiva e radiofonica, per Samusà Virginia Raffaele ha ricevuto il prestigioso Premio Duse 2023.

In questa rappresentazione teatrale la Raffaele ha unito la sua arte ai ricordi della sua vita: a partire dal luna park di famiglia, dove è cresciuta e dove la fantasia ha iniziato a galoppare. Lì, in quel mondo fantastico di bruchimela e navi pirata, Virginia Raffaele ha sviluppato le sue peculiarità artistiche.

Il suo modo di divertire ed emozionare, stupire e stare sul palco, commuovere e far ridere non poteva che essere ispirato dalle giostre di famiglia.

Non mancano poi le maschere della Raffaele, con cui la comica dipinge un affresco di contemporaneità. Ad arricchire l'impianto scenico originale, alcuni degli schizzi dipinti dalla stessa Virginia. Per la prima televisiva, la regia dello show porta firma di Riccardo Milani.

Colpo di luna: una scena del programma di Virginia Raffaele

Samusà è scritto da Virginia Raffaele, con Giovanni Todescan, Francesco Freyrie, Daniele Prato e con Federico Tiezzi. Le scene sono di Marco Rossi, i costumi di Giovanna Buzzi e le luci di Gianni Pollini. Il manifesto è di Mauro Balletti. Aiuto regia di Giovanni Scandella. Attori di circo Fabio Nicolini - Bastian Von Marttens - Luca Lugari - Davide Visentini (Compagnia Quattrox4). Si ringrazia per la collaborazione Italo Grassi. I disegni inseriti nella scenografia sono di Virginia Raffaele. Samusà è prodotto da ITC2000.