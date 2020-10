Violetta 3, su Disney+ in streaming da oggi

Violetta sbarca su Disney Plus a partire da oggi 2 ottobre: disponibile in streaming la terza stagione della serie tv con Martina Stoessel.

Violetta 3 approda su Disney Plus in streaming a partire da oggi 2 ottobre: disponibile online la terza stagione della serie teen musicale che segue le avventure di Violetta, la teenager di talento tra musica e ballo!

La telenovela musicale, suddivisa in 3 stagioni, racconta la storia di una ragazza di 15 anni di nome Violetta. German il padre è un imprenditore costretto a viaggiare di continuo insieme alla figlioletta: dopo diversi spostamenti la famiglia si trasferisce definitivamente a Buenos Aires, ed è lì che Violetta inizierà a frequentare lo Studio 21, una grande scuola di canto, ballo e recitazione.

Violetta: un wallpaper della serie Disney Channel

Dopo la terza stagione, è arrivato nel 2015 il film Tini - La nuova vita di Violetta, che racconta la storia di come la vita di Martina Stoessel, la protagonista della serie, sia cambiata dopo il successo ottenuto. Le riprese hanno toccato anche l'Italia, visto che si sono svolte anche in Sicilia (Taormina), oltre che ovviamente in Spagna. Nel cat anche Jorge Blanco, Mercedes Lambre, Clara Alonso, Beatrice Arnera e Pasquale Di Nuzzo, oltre che a Leonardo Cecchi, protagonista di Alex & Co.

