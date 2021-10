Violet: il trailer del film con Olivia Munn e Justin Theroux

Violet è il nuovo film con Olivia Munn e Justin Theroux e il trailer regala nuove anticipazioni riguardanti il progetto che debutterà nelle sale americane il 29 ottobre.

Nel filmato si vede la protagonista alle prese con la voce nella sua testa che l'accompagna in ogni momento della sua vita, causandole problemi e mettendola costantemente a confronto con i propri dubbi e le proprie ansie.

Justine Bateman è sceneggiatrice e regista di Violet, presentato al SXSW Festival nel marzo 2021. Al centro della trama c'è Voiolet Calder, interpretata da Olivia Munn, che si rende conto che non puà più ignorare le critiche quotidiane che le causano problemi nella vita. Questa continua autocritica la porta a compiere decisioni basate sulla paura e la ostacola nella vita professionale e privata. Incerta su come vivere senza i suoi dubbi, come il suo amico d'infazia Red (Luke Bracey), Violet si rende conto che l'unica scelta è fare tutto in modo diverso.

Justin Theroux presta la sua voce alle ansie e alle critiche della protagonista.

La produzione sarà curata da Section 5 in collaborazione con Mark G. Mathis e Cassian Elwes.

Justin e Olivia hanno già collaborato in occasione di Lego Ninjago - Il film e Zoolander 2.