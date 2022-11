Viola Davis sarà protagonista e produttrice del thriller G20

Viola Davis sarà la protagonista e produttrice di G20, un thriller action prodotto da Amazon Studios e MRC Film.

Il progetto è stato scritto da Noah e Logan Miller, già autori di White Boy Rick, e le successive revisioni sono firmate da Caitlin Parrish ed Erica Weiss.

Il film G20 racconterà quello che accade quando dei terroristi prendono il controllo del summit a cui partecipano i leader mondiali. Il presidente americano Taylor Sutton, ruolo affidato a Viola Davis, deve quindi sfruttare tutte le sue conoscenze ed esperienze militari per difendere la sua famiglia, gli altri leader e il mondo.

Alla regia ci sarà Patricia Riggen (The 33) e l'attrice premio Oscar sarà coinvolta come produttrice insieme a Julius Tennon tramite la loro JuVee Productions. Il lungometraggio debutterà su Prime Video in oltre 240 nazioni e territori in tutto il mondo.

Julie Rapaport, a capo di Amazon Studios, ha dichiarato: "Viola è un talento unico di fronte e dietro la macchina da presa e non vediamo l'ora di vederla portare in vita questo personaggio dinamico del presidente Sutton. Non vediamo l'ora di lavorare con l'incredibile team di filmmaking e dei nostri partner di MRC Film per offrire questo eccitante film al nostro pubblico di Prime Video intorno al mondo".