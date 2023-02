Viola Davis nella storia: con la vittoria ai Grammy è ufficialmente diventata una EGOT

La nota attrice ha trionfato ai Grammy Awards 2023 con il suo audiolibro Finding Me, in questo modo è diventata una delle poche ad aver vinto Emmy, Grammy, Oscar e Tony Award.

Viola Davis, una delle artiste più premiate e apprezzate di sempre, ha raggiunto un suo record personale durante la cerimonia dei Grammy Awards 2023 di ieri sera: ha infatti vinto un Grammy per il suo audiolibro Finding Me, raggiungendo lo status di EGOT. Un club ristretto che al momento conta soltanto 18 persone.

Un viaggio durato ben 22 anni per raggiungere questo status: vinse il Tony Award nel 2001, l'Emmy nel 2015 per la serie cult Le regole del delitto perfetto e un Oscar nel 2017. Mancava soltanto il Grammy per chiudere il quartetto. Viola Davis ha ritirato il premio e, visibilmente commossa, ha voluto ringraziare tutti:

"Ho scritto questo libro in onore della me bambina di sei anni. Per onorare lei, la sua vita, la sua gioia, i suoi traumi e tutto quello che ha fatto. Un viaggio incredibile. Sono finalmente diventata una EGOT! Voglio ringraziare tutti coloro che hanno fatto parte della mia storia e del mio miglior capitolo in assoluto".

Di recente Viola Davis è stata grande protagonista di The Woman King, ma non è stata candidata agli Oscar 2023 tra il disappunto dei fan sui social. L'attrice tornerà inoltre a vestire i panni della cinica Amanda Waller in Waller, serie spinoff realizzata per HBO Max e annunciata da James Gunn durante la presentazione del nuovo corso del DC Universe.