Viola Davis e Aisling Franciosi affiancano Sandra Bullock nel film Unforgiven

Viola Davis e Aisling Franciosi affiancheranno Sandra Bullock nel film Netflix tratto dalla miniserie britannica Unforgiven, che era composta da tre puntate.

Il lungometraggio sarà diretto da Nora Fingscheidt e verrà scritto da Christopher McQuarrie. Al centro degli eventi raccontati sugli schermi ci sarà Ruth Slater (Sandra Bullock), uscita di prigione dopo aver scontato la sua pena causata da un crimine violento e ora impegnata nel tentativo di rientrare in una società che si rifiuta di perdonare il suo passato. La sua unica speranza di redenzione è trovare la sorella minore che è stata costretta ad abbandonare.

Bullock sarà impegnata inoltre come produttrice facendo parte di un team composto da Graham King, Veronica Ferres, Nan Morales, Nicola Shindler, Sally Wainwright e Colin Vaines.

Tra gli interpreti del progetto ci saranno quindi Viola Davis, Aisling Franciosi e Rob Morgan con dei ruoli di cui non sono stati diffusi per ora i dettagli.