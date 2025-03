Ving Rhames loda Tom Cruise: "Tratta gli attori e la troupe in modo davvero speciale"

Ving Rhames ha lodato Tom Cruise, con cui ha recitato nel franchise di Mission: Impossible, spiegando perché l'esperienza accanto alla star è stata veramente speciale. L'ottavo capitolo della saga, The Final Reckoning, arriverà nei cinema nel mese di maggio, grazie a Paramount Pictures, mostrando l'ultima avventura dell'agente Ethan Hunt.

Rhames parla dell'esperienza vissuta con Cruise

Intervistato da ComingSoon, Ving Rhames ha parlato di Mission: Impossible dichiarando cosa ha apprezzato della possibilità di lavorare per così tanti anni a un progetto: "Lavorare con il cast e la troupe e potendo conoscere realmente e incontrare Tom Cruise".

L'attore ha quindi proseguito le sue lodi nei confronti del collega sottolineando: "Tratta realmente i suoi attori e la sua troupe in modo davvero speciale".

L'interprete di Luther Stickell nel franchise ha poi aggiunto: "Avendo potuto conoscerlo, posso dire che è l'unico uomo che io abbia incontrato nella mia vita che non presta attenzione al colore. Mi ha detto una volta, quando suo figlio aveva otto o nove anni - ha adottato un bambino nero... Suo figlio gli ha detto: 'Papà, perché stai sempre cercando di tenere fermo l'uomo nero?'. Il fatto che potesse condividerlo con me è stato speciale perché non lo avevo mai sentito in vita mia".

L'ultimo capitolo della saga

Christopher McQuarrie ha scritto e diretto il film Mission: Impossible - The Final Reckoning, oltre a essere uno dei produttori insieme a Cruise, David Ellison, Dana Goldberg, Don Granger e Chris Brock.

Tra gli interpreti della nuova avventura dell'agente Ethan Hunt, ancora una volta portato sul grande schermo da Tom Cruise, ci sono anche Hayley Atwell, Ving Rhames, Simon Pegg, Vanessa Kirby, Esai Morales, Pom Klementieff, Mariela Garriga, Henry Czerny, Holt McCallany, Janet McTeer, Nick Offerman, Hannah Waddingham, Angela Bassett, Shea Whigham, Greg Tarzan Davis, Charles Parnell, e Frederick Schmidt.

La sinossi ufficiale di The Final Reckoning, anticipa semplicemente: "Le nostre vite sono il risultato delle scelte che facciamo".