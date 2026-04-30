Paura per un attore di Mission: Impossible che collassa in pubblico: come sta ora

L'attore del franchise di Mission: Impossible Ving Rhames sta tornando a casa dopo un malore avvenuto mercoledì in un ristorante della zona di Los Angeles, come ha confermato il suo agente.

"Al telefono sembrava il solito Ving e ha anche fatto una battuta", ha dichiarato il manager Brad Kramer a Variety.

Mission: Impossible 6: un'immagine di Ving Rhames

L'incidente avvenuto in un ristorante

L'attore 66enne è stato trasportato d'urgenza in ospedale mercoledì pomeriggio dopo essere svenuto al suo tavolo al ristorante Granville a North Hollywood, secondo quanto riportato da TMZ. Kramer ha aggiunto che è stato visitato e che si sentiva bene e "sembrava il solito Ving".

Rhames, che ha recitato anche in Pulp Fiction, è diventato celebre per la saga di Mission: Impossible ed è anche l'unico attore, oltre a Tom Cruise, ad aver recitato in tutti e otto i film del franchise. All'interno del franchise ha interpretato il ruolo dell'hacker informatico Luther Stickell.

Mission: Impossible 6: una foto del cast del film

Gli ultimi progetti di Ving Rhames, tra cinema e TV

Nel 2025, Rhames ha recitato nel film sulla boxe Uppercut e nella miniserie The Dope Thief, dopo aver ripreso il ruolo di Stickell in Mission: Impossible - The Final Reckoning, quello che sembrerebbe essere il capitolo conclusivo della saga.

Più recentemente, l'attore ha condotto la serie di History Channel "History's Deadliest With Ving Rhames", in cui tratta alcuni dei disastri naturali più catastrofici mai registrati. Quando la serie è andata in onda per la prima volta a marzo, Rhames ha parlato con Fox News della collaborazione con Tom Cruise, dicendo: "I miei ricordi preferiti sono le chiacchierate con lui fuori dal set. Imparare i segreti che conosceva sul settore e di cui ha potuto parlarmi. Un consiglio importante è stato quello di essere a Hollywood, non di Hollywood", ha detto nell'intervista. "E questo deriva semplicemente da anni di esperienza".

Tra i suoi film in uscita ci sono The Mongoose con Liam Neeson e Marisa Tomei e Painter con Walton Goggins.