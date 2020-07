Vincenzo De Luca incontra Paolo Sorrentino e annuncia: "Riprese ad agosto per il suo nuovo film"

L'incontro tra Vincenzo De Luca e Paolo Sorrentino è finalmente avvenuto, con tanto di foto a documentare l'evento atteso da migliaia di fan, dall'una e dall'altra parte. Cosa ci facevano insieme il premio Oscar e il presidente della Regione Campania? C'è di mezzo un film.

No, purtroppo non è il biopic su Vincenzo De Luca, Lo sceriffo, su cui noi di Movieplayer.it tanto abbiamo fantasticato. Come ormai sappiamo da giorni, il prossimo lavoro di Paolo Sorrentino sarà È stata la mano di Dio, racconto che lui stesso ha definito "intimo e personale, un romanzo di formazione allegro e doloroso". Nonostante le minacce di Diego Armando Maradona, che ha fatto sapere di non essere intenzionato ad autorizzare l'uso del proprio nome, sembra proprio che il film verrà realizzato.

Anzi: veniamo a sapere proprio dal post di Vincenzo De Luca che le riprese del nuovo lavoro di Sorrentino e Netflix prenderanno il via, salvo imprevisti, ad agosto nel capoluogo partenopeo. "Con grande piacere ho ricevuto la visita del premio Oscar Paolo Sorrentino, che si prepara per girare a Napoli il suo nuovo film" ha scritto De Luca accompagnando la foto che lo vede insieme al regista (rigorosamente distanziati e con la mascherina). "In questi giorni è impegnato nei sopralluoghi e nei primi giorni di agosto cominceranno le riprese. È stato un incontro cordiale, nel quale abbiamo avuto modo anche di approfondire molte tematiche legate al cinema, alla cultura, al futuro della città di Napoli. Saremo al fianco di Sorrentino per qualsiasi necessità durante le riprese di un film che si annuncia pieno di emozioni e suggestioni, e che sarà sicuramente un altro grande successo".