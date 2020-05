Vincenzo De Luca chiama Fabio Fazio Fratacchione: cosa significa

Ieri sera Vincenzo De luca ha bollato a vita Fabio Fazio chiamandolo fratacchione durante il suo intervento a Che Tempo che Fa. Poco dopo tutti si sono chiesti cosa significa fratacchione, ovvero persona di aspetto bonario, simile a quello di un frate, scoprendo che il governatore della Campania aveva preso in giro Fabio dicendogli che nonostante il suo aspetto bonario, da frate alto e grosso, ha molti affetti, intesi, come donne, per l'Italia.

Subito i social sono impazziti e fratacchione è diventato di tendenza su Twitter e il suo significato è stato cercato su google. Vincenzo De Luca ha voluto prendere in giro Fabio scherzando sul suo aspetto di bravo ragazzo la frase si può tradurre in questo modo "Tu Fazio nonostante la tua immagine da bonaccione mansueto (tipo frate - fratacchione) hai molti affetti stabili (molte donne) per l'Italia". Va anche detto che fratacchione può essere utilizzato per indicare un tipo un po' fessacchiotto. Il conduttore infatti, capito il senso della battuta, ha specificato che raggiungerà moglie e figli. Nel frattempo su Twitter la frase era già diventata virale, commentata non solo dagli utenti ma anche dai Vip come Fiorello che ha scritto "Credo di amare De Luca" e Antonella Clerici "Fratacchione, mitico".

"Io sono favorevole a tutti gli affetti, sono convinto che anche lei, nonostante la sua immagine da #fratacchione, abbia molti affetti stabili in giro per l'Italia."@VincenzoDeLuca con @fabfazio a #CTCF 😁 @RaiDue #veniamonoidavoi pic.twitter.com/c6jUghZ26g — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) May 3, 2020

Ma ecco perché Vincenzo De Luca ha chiamato Fabio Fazio fratacchione: ieri a Che Tempo che fa si è parlato dell'inizio della Fase 2, ospiti di Fabio Fazio i Governatori della Campania e della Calabria. Molte erano le aspettative per l'intervento di Vincenzo De Luca diventato in questo periodo una vera star del web. Lo sceriffo campano non ha deluso i suoi numerosi fan, tra cui spicca Naomi Campbell come ha fatto notare il conduttore: "Lei è stato apprezzato anche da Naomi Campbell. Non è da tutti - e De Luca risponde - dai Fazio, non cominciamo a sfottere. Via". E' solo il primo round di un incontro che il governatore si aggiudicherà per KO tecnico. Pochi minuti dopo parlando della mobilità tra le regioni e degli affetti stabili, Vincenzo De Luca rivolgendosi a Fazio ha detto "io sono favorevole a tutti gli affetti sono convinto che anche lei, nonostante la sua immagine da fratacchione, abbia molti affetti stabili in giro per l'Italia".