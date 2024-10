Vincent Lindon e Bertrand Bonello ospiti a France Odeon, il programma completo

Vincent Lindon e Bertrand Bonello saranno gli ospiti della sedicesima edizione di France Odeon, in programma a Firenze dal 29 ottobre al 2 novembre. La rassegna dedicata al cinema francese, diretta da Francesco Ranieri Martinotti, offrirà cinque giorni di proiezioni, eventi speciali e incontri tra il Cinema La Compagnia, l'Institut Français e, per la prima volta, il nuovo Teatro di Fiesole.

L'inaugurazione

France Odeon si aprirà martedì 29 ottobre al Cinema La Compagnia (ore 19.45) con la proiezione di Niki di Céline Sallette (presentato a Cannes nella sezione Un Certain Regard), biopic delicato che esplora l'arte e la vita di Niki de Saint Phalle, interpretata da Charlotte Le Bon, e la sua relazione tormentata con lo scultore Jean Tinguely.

Il pomeriggio dello stesso giorno alle ore 17.30 verrà proiettato L'orchestra stonata di Emmanuel Courcol, storia di un giovane direttore d'orchestra di fama internazionale che scopre di avere una grave forma di leucemia. il film uscirà nei cinema il 5 dicembre. Per celebrare la proiezione, alle ore 17:00 il Complesso Bandistico dell'Associazione Musicale Fiorentina diretto da Alessandro Giusti si esibirà percorrendo la strada tra piazza Duomo e La Compagnia.

Lea Seydoux in The Beast

Gli ospiti

Ospite d'onore di questa edizione di France Odeon sarà Vincent Lindon, che presenterà Noi e loro, dove interpreta un padre in aperto conflitto col figlio che ha sposato gli ideali neonazisti. La performance gli ha fruttato la Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile all'ultima Mostra del Cinema di Venezia. Ad accompagnare l'attore a Firenze anche gli interpreti dei due figli, Stefan Crepon e Benjamin Voisin. Sono attesi, inoltre, i fratelli Ludovic e Zoran Boukherma con il loro Leurs enfants après eux, Baya Kasmi con Mikado, entrambi già applauditi nelle passate edizioni del festival, e Michel Boujenah, regista di Père et Fils, ultima interpretazione di Philippe Noiret. In arrivo, inoltre Bertrand Bonello, impegnato in un minitour toscano che lo condurrà anche a Lucca Comics & Games per presentare la sua ultima fatica, The Beast, interpretato da Léa Seydoux.

Sabato 2 novembre, alle 10.30, Tahar Ben Jelloun, membro della giuria della manifestazione composta anche da Milena Vukotic, Carolina Pavone e Maurizio Braucci, incontrerà il pubblico al nuovo Teatro di Fiesole per parlare di cinema e letteratura con Marco Luceri prima della proiezione de La piscine di Jacques Deray, che celebrerà il divo Alain Delon nell'anno della sua scomparsa.