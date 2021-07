Vin Diesel: il suo amore per la famiglia è il nuovo meme su Fast & Furious

Vin Diesel, come tutti sappiamo, è un uomo che parla spesso di valori nella vita reale oltre che nei film di Fast & Furious in cui è solito fare l'apologia della "famiglia": negli ultimi giorni questa sua peculiare inclinazione si è trasformata in una serie di esilaranti meme virali sui social media.

Questi tweet virali riguardano l'uscita del nuovo film di Fast and Furious, F9, che ha già incassato oltre 490 milioni di dollari al botteghino mondiale. Secondo i fan, i film della saga tendono a diventare ripetitivi, riproponendo la stessa scena in varie forme: il personaggio di Diesel, Dom Toretto, che parla dell'importanza della "famiglia".

Ad esempio, una battuta presente in Furious 7, ormai divenuta iconica, vede Toretto dire: "Non ho amici. Ho una famiglia". Nel nuovo film il personaggio interpretato da Vin è costretto a combattere contro suo fratello: un ladro, oltre che un brutale assassino, interpretato da John Cena.

Ad ogni modo, un numero pressoché infinito di utenti sui social media ha deciso di provare ad adattare l'amore di Vin Diesel nei confronti della famiglia ad alcune scene di altre pellicole iconiche come i film della Marvel, Star Wars, Twilight, Harry Potter e Jurassic Park.