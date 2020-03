Vikings 6: Prima Parte, su Netflix in streaming da oggi

Vikings 6 arriva oggi in streaming su Netflix nel catalogo di marzo 2020: sullo schermo la prima parte della sesta stagione della serie con Travis Fimmel, trasmessa da History.

La serie tv ideata e scritta da Michael Hirst (I Tudors, I Borgia, Elisabeth: The Golden Age) si è da subito imposta all'attenzione del pubblico internazionale, con grande successo di critica. In questa attesa sesta e ultima stagione Katheryn Winnick, che interpreta Lagertha nella serie, dirigerà uno dei nuovi episodi. Secondo Variety la vera forza della serie è la significativa presenza femminile dietro a tutte le battaglie "Le donne davanti e dietro la macchina da presa sono le vere eroine di Vikings".

In Vikings 6, dopo tragedie e sconvolgimenti la serie raggiunge il climax quando i Vichinghi si recano in location ignote e migliaia di chilometri da Kattegat, scontrandosi con pericolosi rivali e affrontando le conseguenze della morte di Ragnar. Le visioni di Seer giungono a compimento mentre appare chiaro che la guerra è ben lontana dalla conclusione. Netflix, visto il successo dello show, ha ordinato un prequel intitolato Vikings: Valhalla. Al centro della storia ci saranno Leif Erikson, Freydis, Harald Harada e il re normanno Gugliemo il Conquistatore, alle prese con la sopravvivenza in un mondo in continuo cambiamento. La serie sarà ricca di azione e racconti legati alla famiglia, alla lealtà e al potere.

Vikings 6 è solo l'ultima di tante novità in catalogo a marzo 2020 su Netflix, che questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.