Viggo Mortensen contro gli Oscar: "David Cronenberg non è mai stato nominato, è inspiegabile"

Viggo Mortensen ha criticato i membri dell'Academy per non aver mai assegnato una nomination ai premi Oscar a David Cronenberg, con cui ha collaborato per ben tre volte.

L'attore, proprio grazie a La promessa dell'assassino diretto dal regista, ha ottenuto una candidatura ai prestigiosi riconoscimenti nella categoria Miglior Attore Protagonista.

La star, che ha recentemente debuttato come regista con Falling, ha dichiarato a Uproxx: "Quello che non ho mai capito di David Cronenberg è che ha realizzato film per quasi mezzo secolo e molti sono dei progetti davvero buoni. Lui è chiaramente uno dei maestri del cinema, giusto? Uno dei maestri viventi".

Viggo Mortensen ha quindi aggiunto: "Nonostante tutto si tratta di un uomo che, ogni volta, lotta abitualmente per anni pur di raccogliere un po' di finanziamenti per i suoi film che non so mai davvero costosi".

L'attore ha ribadito: "Si ritrova sempre a spendere meno rispetto a quanto previsto o a usare meno giorni di riprese. Non spreca soldi. I suoi film non perdono soldi. Alle volte generano un guadagno. Ed è incredibilmente affidabile, professionalmente e creativamente. Perché dovrebbe essere così difficile? Non lo capisco. Perché David non è mai, in nessun caso, stato nominato agli Oscar per aver scritto o diretto un film? Voglio dire, per me è inspiegabile, ma la vita è così".

La mosca di David Cronenberg ha conquistato un Oscar nella categoria Miglior Trucco, diventando l'unico premio assegnato dai membri dell'Academy a un film realizzato dal regista.