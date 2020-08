Viggo Mortensen e Chiara Mastroianni in Eureka di Lisandro Alonso

Viggo Mortensen e Chiara Mastroianni saranno protagonisti di Eureka, nuovo lavoro di Lisandro Alonso che vede nel cast anche la portoghese Maria De Medeiros.

Roma 2018: Viggo Mortensen al photocall di Green Book

Per Viggo Mortensen questa è la seconda collaborazione col regista argentino dopo Jauja, del 2014. In Eureka Mortensen tornerà a interpretare il ruolo di un padre, un uomo di nome Murphy, alla ricerca della figlia, interpretata di nuovo dalla danese Viilbjørk Malling Agger, che è stata rapita dal fuorilegge Randall. Nonostante i ruoli degli attori siano simili a quelli di Jauia, Eureka non sarà un sequel.

La prima parte di Eureka, intitolata Western, non sarà più ambientata in Patagonia bensì in una cittadina americana al confine col Messico del 1870 in cui Murphy arriva, armato fino ai denti, per rintracciare Randall. Nel cast anche Rafi Pitts nel ruolo di Randall e il messicano Jose Maria Yaspik.

Il Signore degli Anelli - Le due torri: gli infortuni di Orlando Bloom e Viggo Mortensen

Le riprese di Eureka prenderanno il via nei prossimi mesi. Lisandro Alonso è stato costretto a interrompere la lavorazione, mentre si trovava in Portogallo, cinque giorni prima dell'avvio delle riprese a causa dell'emergenza sanitaria.