Vieni da me: Caterina Balivo torna su Rai1 da lunedì 4 maggio

Vieni da me torna su Rai1 dal 4 maggio alle 14:00. Dopo la lunga pausa rivedremo Caterina Balivo alla guida del talk show pomeridiano, l'annuncio è stato dato a sorpresa dalla RAI con un tweet.

Sono passati quasi cinquanta giorni da quando Vieni da me è stato sostituto da La vita in diretta per dare più spazio all'informazione. Con l'inizio della Fase 2 anche in RAI cominciano le prove tecniche di normalizzazione, Caterina Balivo si riprende il pomeriggio di Rai1 alla guida del suo salotto pomeridiano. Vieni da me torna lunedì 4 maggio alle 14.00, come ha annunciato la RAI con un Tweet, il programma rispetterà le regole imposte da questo periodo, per cui non ci sarà il pubblico in studio e la maggior parte degli ospiti saranno video collegati, a condurre le danze come sempre la conduttrice napoletana che intratterrà il pubblico da casa con interviste e tanto altro.