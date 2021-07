Vieni avanti cretino, Lino Banfi: "Il film viene utilizzato per aiutare i malati di Parkinson"

Durante un'intervista pubblicata dal portale noidegli8090 Lino Banfi ha parlato di un suo film del 1982 diretto da Luciano Salce, Vieni avanti cretino, rivelando che la pellicola "viene utilizzata, ormai da molti anni, per aiutare i malati di Parkinson."

Gigi Reder e Lino Banfi in Vieni avanti cretino

"Quel film è tutto improvvisato. Abbiamo scritto qualcosa giusto per ricordarci, dettavo tutto io, erano scene che avevo fatto nell'avanspettacolo." Ha spiegato Lino. "Oggi utilizzano quel film per far ridere i malati di Parkinson che non usano i muscoli facciali, è una cosa che mi riempie d'orgoglio."

"Il politicamente corretto? Molte cose che abbiamo fatto noi negli anni ottanta non si potrebbero fare oggi." Ha aggiunto Banfi durante la stessa intervista. "Se avessi fatto oggi un film con i sottotitoli in arabo mi avrebbero massacrato. Oggi ogni cosa sembra che ti porti contro qualcosa."

Durante la rubrica "Oggi è un altro giorno", programma della Rai condotto da Serena Bortone, Lino Banfi è tornato a parlare di Vieni avanti cretino e di un altro dei suoi film di maggior successo: "Ho saputo che usano molti miei film come terapia, in alcune cliniche di malati di Alzheimer o Parkinson guardano non solo Vieni avanti cretino ma anche Spaghetti a mezzanotte. Questi film stimolano molto i muscoli facciali che non muovono mai e quindi è come una buona medicina, questo mi fa molto piacere. Ridere fa bene."