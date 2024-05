Victoria Justice descrive la sua prima scena di sesso: 'Da quando la mettono il primo giorno di riprese?'

Victoria Justice è stata ospite a SiriusXM Hits 1 LA con Tony Fly e Symon e ha ricordato la sensazione di disagio vissuta sul set del film Depravity, quando dovette girare la sua prima scena di sesso in assoluto proprio il primo giorno di riprese. Una decisione che la spiazzò e le procurò parecchia ansia.

L'abbinamento perfetto: Victoria Justice e Adam Demos in un'immagine del film

"Il mio primo giorno sul set ho girato la mia prima scena di sesso. Ho pensato se fosse davvero così, che avessero deciso di programmarla il primo giorno. Ho pensato 'Fantastico, grazie'. È imbarazzante. Ero davvero nervosa e totalmente ansiosa per tutta la situazione. Mi chiedevo se avessi fatto la scelta giusta".

L'aiuto sul set

Victoria Justice ha sottolineato l'aiuto ricevuto sul set dal regista, Paul Tamasy, e dal suo collega durante la scena:"Avevo molta fiducia nel nostro regista, Paul Tamasy, e mi ha fatto sentire molto a mio agio. Mi ha detto che me l'avrebbe mostrata prima e se non mi fosse piaciuta l'avremmo cambiata. Con l'attore con cui stavo lavorando eravamo amici per quanto potessimo esserlo, ci conoscevamo appena perché era il primo giorno di riprese. Ma era un ragazzo super gentile e mi ha fatto sentire molto al sicuro, è stato molto educato e rispettoso".

L'attrice, che ha dedicato la maggior parte della propria carriera al piccolo schermo in diverse serie tv, ha ricordato un dettaglio delle sequenze di sesso che ripetono sempre molti attori:"Penso che a volte le persone pensino che girare scene di sesso o qualsiasi scena intima sia davvero sexy, invece c'è un gruppo di tizi a caso nella stanza che respirano e ti guardano". Victoria Justice è conosciuta per aver interpretato Lola Martinez in Zoey 101, serie tv adolescenziale su Nickelodeon, e Tori Vega in un'altra produzione in onda su Nickelodeon, Victorious. Al cinema ha partecipato a film come The First Time, L'abbinamento perfetto e The Tutor, diretto da Jordan Ross, con protagonisti Garrett Hedlund e la star di Stranger Things Noah Schnapp, distribuito in seguito sulla piattaforma streaming Netflix.