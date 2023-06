Victoria Cabello-Viaggi Pazzeschi su TV8, i video della tappa a Madrid

Ieri 6 giugno, su TV8 è andata in onda una nuova puntata di Victoria Cabello-Viaggi Pazzeschi: ecco i video della tappa a Madrid

Ieri, 6 giugno, su TV8 è andata in onda una nuova puntata di Victoria Cabello - Viaggi Pazzeschi. Victoria Cabello e Paride Vitale sono alla guida del travel show studiato per farci scoprire una modalità di viaggio totalmente fuori dal comune. I nostri amici sono stati a Madrid. Ecco, attraverso i video, i momenti più appassionanti della serata

Victoria Cabello – Viaggi Pazzeschi: una foto del programma TV

Victoria Cabello mette a tacere ogni freno inibitorio in una piccantissima experience a Madrid:

"Ma stai scherzando?". Victoria Cabello non trattiene il suo imbarazzo nella puntata di Madrid di Viaggi Pazzeschi, quando scopre che è un'opera naturista quella cui è chiamata ad assistere. Dopo l'incredulità iniziale, Victoria e Paride si mettono a nudo, mettendo a tacere ogni freno inibitorio.

Victoria Cabello e Paride Vitale si mettono a nudo in un gioco di doppi sensi:

Victoria Cabello e il fido Paride Vitale si tolgono ogni velo in un gioco di doppi sensi senza fine, mentre si siedono sulle poltrone del teatro in cui va in scena un'opera naturista. L'imbarazzo dei due fa da contraltare alle risate divertite degli altri spettatori, decisamente più a loro agio.

Il format del programma prevede che Victoria e Paride siano alla mercé di 3 local (italiani trasferiti a Madrid) che propongono loro 3 differenti esperienze con lo scopo di emozionare i due impavidi viaggiatori e aggiudicarsi il premio della puntata. Alla fine i conduttori devono decidere quale esperienza è stata la migliore, e quindi scegliere il vincitore della tappa.