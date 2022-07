Victoria Beckham è preoccupata per la figlia Harper: "I social media sono terrificanti"

La figlia di Victoria Beckham è in procinto di crearsi un profilo sui social media e l'ex membro delle Spice Girls ha dichiarato che il pensiero la preoccupa profondamente: Harper Beckham, 10 anni, per adesso non è presente su nessuna piattaforma.

"Harper non è sui social media, quindi non dobbiamo preoccuparcene, almeno per adesso sai", ha spiegato la Beckham durante un'intervista del 3 luglio di Vogue Australia. "Ma vedendo quanto possono essere crudeli le persone online, devo ammettere che il solo pensiero mi preoccupa."

Riflettendo su quanto sia comune il body-shaming nel mondo online, la star ha notato che quando le adolescenti decidono di prendere quella direzione la comunicazione diventa fondamentale: "Sapete, ha quell'età in cui il suo corpo sta per iniziare a cambiare, è importante assicurarsi che comunichi con noi e che si circondi di amici... Ma non basta, i social sono terrificanti, è la verità."

La figlia di Victoria Beckham, per adesso, non sta trascorrendo il suo tempo a scrivere lunghe didascalie su Instagram, tutt'altro: la piccola è nota essere una fervente scrittrice ed è solita scrivere dolci lettere ai suoi genitori, come quella che la madre ha condiviso online nel febbraio del 2021.