Victoria Beckham e la nostalgia delle Spice Girls: si esibisce al karaoke sulle note di "Stop" (VIDEO)

Victoria Beckham è tornata ad essere Posh Spice, anche se solo per una notte: l'ex Spice Girls durante un karaoke si è esibita, in playback, sulla coreografia del singolo Stop. Il marito David Beckham si è divertito a riprenderla pubblicando il video sul suo profilo Instagram.

Una reunion delle quattro Spice Girls resta uno dei sogni irrealizzati delle migliaia di fan del gruppo britannico che ha dominato la scena pop degli anni novanta, la loro esibizione durante la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Londra 2012 è stato uno degli eventi più twittati della storia del social.

Ora David Beckham, marito di Victoria dal 1999, ha alimentato le speranze dei fan pubblicando due video su Instagram in cui Vittoria si esibisce, in playback, sulla coreografia di 'Stop', il brano tratto dal secondo album del gruppo. "Serata al karaoke con l'unica ed inimitabile Posh Spice", si legge nella didascalia scelta dall'ex calciatore. Posh Spice era il soprannome che Top of the Pops Magazine diede a Victoria per sottolineare il suo essere chic.

La risposta di Victoria ha smorzato gli entusiasmi dei fan, l'ex Spice Girl ha scritto "solo per te David", allontanando l'idea che il video potesse essere il preludio alla reunion. Il gruppo si è esibito, senza Victoria, negli stadi in un tour svolto a maggio e giugno 2019.

Victoria e David Beckham il quattro luglio hanno festeggiato 23 anni di matrimonio, in un post pubblicato su Instagram la cantante quel giorno ha scritto "Dicono che lui non è divertente, dicono che io non sorrido mai, dicevano che non sarebbe durata. Oggi invece sono 23 anni che siamo sposati. David tu sei il mio tutto. Ti amo tantissimo".

David ha replicato postando un vecchio video in cui dichiara il suo interesse per la futura moglie "No, ma io ero preso da Posh...23 anni fa oggi Posh è diventata la signora Beckham, ma sarà sempre Posh. Buon anniversario WOW 23 anni e 4 bellissimi bambini. Ti amo".