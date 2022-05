Victoria Beckham: "Essere magre non va più di moda"

Victoria Beckham ha recentemente dichiarato che, al giorno d'oggi, essere magre non va più di moda: la Spice Girl, diventata stilista di moda, famosa per la sua figura snella negli anni 2000, ha spiegato: "Penso che le donne oggi vogliano apparire sane e formose. Vogliono avere tette e sedere."

La Beckham, durante l'intervista di Grazia, ha rivelato che "più sei formosa migliore è il tuo aspetto nei vestiti". Victoria ha anche aggiunto che, secondo lei, "non si tratta di essere di una certa taglia. Si tratta di sapere chi sei ed essere felice con chi sei".

"Ho trovato il mio equilibrio tra il desiderio di divertirmi ed essere disciplinata nel mangiare sano e nell'allenamento. Quando sei più giovane combatti contro quell'equilibrio, ma essendo più grande ho raggiunto un momento nella mia vita in cui so che aspetto ha quell'equilibrio. So solo cosa funziona per me", ha dichiarato la cantante britannica.

Victoria Beckham ha parlato più volte della pressione, relativa al suo aspetto fisico, a cui era sottoposta quando cantava con le Spice Girls: "In palestra, invece di controllare la mia postura, controllavo le dimensioni del mio sedere o mi assicuravo che il mio doppio mento si stesse rimpicciolendo".