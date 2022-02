Victoria Beckham: David Beckham svela la sua dieta: "Mangia le stesse cose da 25 anni"

Secondo quanto emerge dalle parole di David Beckham, sua moglie Victoria Beckham è una donna dalle abitudini consolidate. Ospite del podcast River Cafe Table 4, l'ex giocatore del Manchester United ha rivelato la singolare dieta della moglie; il suo regime alimentare vi lascerà esterrefatti!

David Beckham ha dichiarato: "Mi emoziono sempre quando parlo di cibo e di vino e, ogni volta che provo qualcosa di nuovo e di estremamente buono, vorrei farlo assaggiare a chiunque! Peccato che mia moglie non sia così ben disposta nei confronti del cibo!". L'ex calciatore ha continuato a proposito delle abitudini culinarie di sua moglie Victoria Beckham: "Mangia le stesse cose da 25 anni, ovvero pesce grigliato e verdure stufate. Raramente si concede sgarri".

David Beckham ha anche parlato di quella volta in cui sua moglie "osò" allontanarsi dalle sue abitudini alimentari e mangiare qualcosa di diverso rispetto a quanto previsto dalla sua rigida dieta. Il fashion designer ha ricordato: "L'unica volta che ha preso qualcosa dal mio piatto è stato quando era incinta di Harper. Ricordo quella sera come una delle più belle e soddisfacenti della mia esistenza!".

A casa è David Beckham a occuparsi del cibo. L'ex calciatore ha rivelato che stare in cucina lo rilassa e che, a sua detta, queste sensazioni derivano dall'approccio alla cucina della madre e della nonna: "Mi piace cucinare per genitori, amici e parenti. L'altro giorno, Victoria era in cucina e mi ha chiesto se potesse fare qualcosa. Io le ho risposto: 'Tranquilla, siediti e fatti una vodka. Gioca coi bambini, va bene così!'. Cucinare mi fa stare bene!".