Victoria Beckham, la crisi con la nuora Nicola Peltz: "tutta colpa dell'abito da sposa"

Tra Nicola Peltz e Victoria Beckham non correrebbe buon sangue, tutta colpa dell'abito da sposa scelto dall'attrice statunitense. Per il gran giorno, infatti, Nicola ha indossato un Valentino e non un abito del brand della suocera.

I presunti disaccordi tra Nicola Peltz e Victoria Beckham sono stati riportati da Page Six, il portale americano parla di una guerra in atto tra le due donne, tanto che Victoria sarebbe stata esclusa dai preparativi delle nozze del figlio. I rumors si sono amplificati dopo un post di Nicola, che su Instagram ha scritto "Crescere con sette fratelli e due genitori molto forti, mi ha reso davvero tosta, mi hanno inculcato di non lasciare che le persone mi abbattessero o ferissero il mio cuore. Mi ha fatto alzare un muro per proteggermi, specialmente in questo settore. Tutti abbiamo giorni in cui le persone ti fanno stare male e va bene esserne feriti. Ho solo pensato di scrivere qualcosa perché qui non mostro mai questo lato di me".

Il post, che ha ricevuto il sostegno di Irina Shayk, Natalia Bryant e Paris Hilton, è stato considerato un altro capitolo della guerra tra le due donne, anche se la presunta crisi è stata smentita da Brooklyn Beckham che a Variety, dove è stato intervistato come chef, ha detto "Non è vero che non vanno d'accordo".

Il figlio di David e Victoria ha spiegato da dove nasce il chiacchiericcio: "Nicola mi ha rivelato che i gossip sono nati perché ha scelto un abito di Valentino Couture, invece di indossarne uno disegnato da mia madre". La decisione di sua moglie non è stata presa per antipatia verso Victoria, ha spiegato il ragazzo "non c'è nessuno screzio dietro, in realtà l'atelier di mia madre, qualche mese prima delle nozze, non avrebbe fatto in tempo a terminare l'abito per il giorno del matrimonio e Nicola ha dovuto fare un'altra scelta. Non è stata mia moglie a dire 'non voglio' e non è stata mia madre a dire 'non puoi'", ha precisato.