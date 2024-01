Lola: Nicola Peltz Beckham nel trailer del suo primo film come regista

Nicola Peltz Beckham ha debuttato come regista e sceneggiatrice con il film Lola, di cui è stato diffuso il trailer in attesa del debutto sugli schermi il 9 febbraio nel circuito di video on demand e nei cinema americani.

Nel video viene introdotta la protagonista, alle prese con una situazione in famiglia davvero complicata e alla ricerca della possibilità di ottenere un futuro migliore per sé e per il fratello.

I dettagli del film

La storia di Lola è ambientata nel 2002 e al centro della trama c'è la diciannovenne Lola James, interpretata da Nicola Peltz Beckham, che sta accettando disperatamente dei lavori per risparmiare abbastanza soldi per poter assicurare al fratello minore, Arlo, una vita migliore, distante dalla loro madre Mona. Tutto quello che la ragazza vuole è che Arlo abbia una chance che lei non ha mai avuto. Una tragica notte ha delle conseguenze sulla sua vita e nulla sarà come prima.

Peltz Beckham, che ha recitato in film come The Last Airbender e nella serie Bates Motel, è stata impegnata come sceneggiatrice e dietro la macchina da presa.

Nel cast ci sono anche Virginia Madsen, Trevor Long, Luke David Blumm, Raven Goodwin, Sunil Narkar, Stephen Graybill, Richie Merritt, Taprena Michelle Augustine, Kevin Toms, VJ Foster, Stephanie Erb, Phil Ursino, Akai Allan, Hilda Boulware, Will Peltz, Lena Georgas, e Diana Tankaka.