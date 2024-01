Vicky Krieps con Cate Blanchett nelle prime foto del nuovo film di Jim Jarmusch

Come riportato in queste ore, Vicky Krieps ha raggiunto Cate Blanchett sul set del nuovo film di Jim Jarmusch, intitolato Father Mother Sister Brother. In calce alla news trovate le prime foto trapelate in rete.

Come si può vedere nelle foto del set pubblicate dal Daily Mail, il personaggio della Blanchett sfoggia un look da "bibliotecaria", mentre Krieps ha i capelli completamente rosa. Sebbene non siano stati svelati dettagli relativi alla trama, Jarmusch ha rivelato per la prima volta il progetto l'anno scorso, definendolo "un film divertente e triste".

Per Jarmusch e Blanchett si tratta di una reunion, a più di vent'anni di distanza dalla loro prima collaborazione insieme in un segmento del film Coffee & Cigarettes, dove l'attrice Premio Oscar interpretava ben due personaggi.

Dove abbiamo visto Vicky Krieps?

Salita alla ribalta dopo la sua magistrale prova ne Il filo nascosto di Paul Thomas Anderson, accanto a un altrettanto statuario Daniel Day-Lewis, l'agenda di Vicky Krieps ha continuato a essere piena di impegni.

Dopo aver recitato per M. Night Shyamalan in Old, l'abbiamo vista ne Il corsetto dell'Imperatrice, nel quale interpretava la Principessa Sissi, mentre prossimamente la rivedremo nella seconda parte del dittico I tre moschettieri: Milady, nei panni di Anna d'Austria.