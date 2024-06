Jared Padalecki confessa di aver pensato al suicidio: "Stavo passando un momento davvero difficile"

Jared Padalecki è uno dei volti più noti del piccolo schermo americano grazie ai successi in Una mamma per amica, Supernatural e il recente reboot di Walker Texas Ranger. Nell'ultima intervista in un podcast, l'attore ha raccontato i suoi problemi di salute mentale.

Padalecki ha trascorso un periodo molto complicato qualche anno fa ed è riuscito a guarire, dichiarando di sentirsi orgoglioso per essere stato molto aperto in relazione a ciò visse in quel periodo, circondato dall'amore della sua famiglia.

Salute mentale

"Era il 2015, ho avuto un momento davvero difficile. Stavo lasciando che i miei pensieri prendessero il sopravvento e mi portassero a considerare il suicidio. Ho chiamato mia moglie e lei ha detto 'Torna a casa'. E così sono tornato a casa, sono andato in una clinica per un paio di settimane, ho affrontato la situazione e da allora non ho più avuto pensieri suicidi, nemmeno per un momento" ha spiegato l'attore.

Jared Padalecki ha spiegato di essere arrivato ad un punto così oscuro da aver avuto bisogno di aiuto:"Avevo bisogno di un reset completo. Avevo trascorso quindici anni in quell'industria. Vai ad un provino o su un red carpet e alla domanda 'Jared, come stai oggi?', non vogliono sentirti rispondere 'Oh, oggi è stata dura, non ho dormito'. Vogliono sentirti dire 'Oh, è fantastico! Sono entusiasta di essere qui'. Ho fatto così per così tanto tempo, cercando di concentrarmi su ciò che è meglio per la persona che mi sta parlando, invece di essere semplicemente onesto".

La star ha rimarcato l'importanza di non vergognarsi nel chiedere aiuto:"Non me lo porto dietro come un marchio di vergogna. Non è che mi vergogno e dico 'Ehi, vedo un terapista, sono stato in una clinica'. Lo porto con orgoglio, ne parlo apertamente e lo dico a tutti. Se non sei in una situazione in cui non hai bisogno di quel grado di aiuto, allora non cercarlo. Io avevo bisogno di un chirurgo, anche se non letteralmente, ma ne avevo bisogno eccome". Jared Padalecki ha ammesso che sebbene ora stia meglio, ci sono ancora alti e bassi con la salute mentale ma riesce a riprendersi grazie alle persone che fanno parte della sua vita e con le quali può parlare, esortando gli altri a fare lo stesso.