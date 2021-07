Veronica Ciardi sposa Federico Bernardeschi: ecco chi è la moglie del calciatore

A quarantotto ore di distanza dalla vittoria a Wembley Federico Bernardeschi, neo campione d'Europa, ha sposato, all'interno del Duomo di Carrara, Veronica Ciardi, con la quale ha avuto una figlia nel 2019, Deva, coronamento di un amore sbocciato nel 2016.

La Ciardi, che proprio oggi, giorno del suo matrimonio con Bernardeschi, compie 36 anni, è diventata famosa dopo aver partecipato all'edizione 2010 del Grande Fratello e, negli anni seguenti, ha partecipato a Miss Italia e ha lavorato come inviata per Pomeriggio 5.

In seguito Veronica ha anche preso parte ad alcuni film, tra cui I soliti idioti e Operazione vacanze, per poi scegliere di vivere lontana dai riflettori, rendendo privati i suoi profili social e apparendo sempre più raramente in televisione. Ha conosciuto Bernardeschi nel 2016, su una spiaggia di Formentera.

Nel 2017 i due hanno attraversato un periodo di crisi e Veronica ha scritto su Instagram: "La nostra storia è finita in modo sereno e condiviso. Non verrà fatto del gossip e non si speculerà. Ci lasciamo nel rispetto e nella serenità. Ci siamo dati tantissimo, ci siamo amati moltissimo finché il bene ha superato nettamente il sentimento dell'amore. Ci saremo sempre l'uno per l'altro. É un ragazzo speciale, puro sincero, con la testa sulle spalle".

La coppia è tornata assieme pochi mesi dopo e nel 2019 è nata Deva. Il coronamento del loro amore sta per arrivare con il matrimonio a Carrara, città di origine di Bernardeschi, a nemmeno 48 ore di distanza dalla vittoria agli Europei della Nazionale di Mancini.