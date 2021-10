Verissimo: gli ospiti di sabato 30 e domenica 31 ottobre 2021

Verissimo torna su Canale 5 alle 16:30 con un nuovo doppio appuntamento, sabato 30 e domenica 31 ottobre 2021.

Chi siederà in questo weekend nel salotto televisivo di Silvia Toffanin? Scopriamolo!

Saranno ospiti oggi alle 16:30 Nancy Brilli, Simona Cavallari protagonista della fiction "Storia di una famiglia perbene", in onda dal 3 novembre su Canale 5, e l'attore e cantante Ronn Moss. Inoltre, in studio, direttamente dal "Grande Fratello Vip" Raffaella Fico, poi Gaia Gozzi e, infine, la coppia d'oro protagonista delle Paralimpiadi di Tokyo 2020: i nuotatori Stefano Raimondi e Giulia Terzi.

Domenica saranno a Verissimo: un'icona della musica italiana Claudio Baglioni, Michelle Hunziker, in onda proprio da domenica in prima serata su Canale 5 con "All Togheter Now", Rita Pavone ed Eleonora Pedron, fresca di pubblicazione della sua autobiografia. Ecco il promo con tutte le anticipazioni della doppia puntata.