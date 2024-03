Uomini e donne: Pioggia di petali su Alessandro e Maria Teresa, Barbara demolisce Ernesto

Nella puntata di Uomini e Donne del 28 marzo abbiamo conosciuto un nuovo cavaliere venuto per frequentare Gemma. Alessandro Rausa ha trovato l'amore mentre Barbara ha smascherato il comportamento di Ernesto Russo. Mario ha fatto scendere un'altra dama.

Uomini e donne: Il gemmadì

Il Gemmadì di Uomini e donne, come chiamano i fan del programma una puntata con Gemma Galgani al centro dello studio, inizia con la dama piemontese che conosce Marco, un cavaliere di 51 anni arrivato nel programma per incontrarla. Nonostante le battute di Tina "Lui è in cerca di una nonna", Gemma accetta di frequentarlo.

Barbara contro Ernesto

Subito dopo, la tensione si alza con Raffaella che vuole parlare con Ernesto Russo, che nella registrazione di ieri, ha interrotto bruscamente la loro frequentazione. Il cavaliere aveva preso questa decisione dopo aver saputo che Raffaella era uscita con Marcello.

Raffaella ha rivelato che prima della registrazione ha inviato un messaggio ad Ernesto, senza ricevere nessuna risposta. Il cavaliere ha confermato di aver rotto la frequentazione con Raffaella sia per la mancanza di sintonia che per la sua uscita con Marcello.

Barbara De Santi è intervenuta nella conversazione accusando Ernesto di trovare sempre una scusa. Secondo la dama, Russo sta perdendo credibilità perchè il suo modo di operare lo hanno capito tutti.

Mentre Tina Cipollari ha difeso Ernesto, Gianni Sperti si è unito al disappunto, notando un repentino cambio di atteggiamento da parte del cavaliere. Russo ha cercato di giustificarsi sostenendo che se non gli piace una persona preferisce fermarsi, ma Barbara ha continuato a evidenziare che questo è lo stesso comportamento che ha avuto con lei.

Maria De Filippi sorprende Alessandro

La puntata è continuata con un momento molto dolce, come quello di Alessandro Rausa, che ha costruito un bellissimo rapporto con Maria Teresa. La coppia ha commosso tutti ballando abbracciati sulle note di Vasco Rossi.

Gemma ha conosciuto un nuovo cavaliere a Uomini e donne

Maria De Filippi li ha sorpresi facendo cadere una pioggia di petali, come per la scelta del Trono Classico. La conduttrice poi gli ha offerto la possibilità di continuare insieme nel programma, nonostante abbiano trovato l'amore.

Una nuova dama per Mario

Infine è la volta di Mario del Trono Over. Il cavaliere sta uscendo con Desirée e Milena, ma si trova al centro di un'altra controversia, poiché entrambe lo accusano di trattarle con superficialità. Le due dame si sono dette deluse dal suo comportamento.

Nel frattempo per Mario è scesa una terza dama, si chiama Noemi e si è presentata affermando che Mario le aveva mandato alcuni messaggi su Instagram due anni fa.

Noemi non gli aveva risposto perché non lo conosceva, poi, quando lo ha visto in televisione ha deciso di presentarsi nel dating show. Mario ha deciso di frequentarla, lasciando ancora più perplesse Desirée e Milena.