Verissimo: Anna Tatangelo svela il sesso del bebè e racconta l’amore per Giacomo Buttaroni

Ospite a Verissimo, la cantante ha raccontato emozioni, riservatezza e gioia, parlando del compagno che non appartiene al mondo dello spettacolo e del bebè in arrivo a dicembre.

Oggi, 13 settembre, Anna Tatangelo è stata ospite della prima puntata della nuova stagione di Verissimo, raccontando ai telespettatori le emozioni della sua vita privata e della gravidanza in arrivo. La cantante, 38 anni, aspetta una bambina dal compagno Giacomo Buttaroni, ex calciatore, con cui ha intrapreso una relazione che definisce speciale e piena di valori condivisi.

Anna Tatangelo: la gioia di diventare mamma per la seconda volta

La piccola nascerà a dicembre, e la cantante confessa di vivere questo momento con grande serenità e gioia. "Il futuro papà è felicissimo. Non fa parte del mondo dello spettacolo e per me è un valore aggiunto", racconta la cantante, sottolineando come la riservatezza di Giacomo sia importante per proteggere la loro vita privata.

Già mamma di Andrea, nato nel 2010 dalla lunga relazione con Gigi D'Alessio, Anna spiega di aver imparato a centellinare le informazioni riguardanti la gravidanza: "Sono sempre stata abituata a parlare e a giustificare il mio privato, adesso preferisco proteggerlo. Le cose che riguardano questa gravidanza sono molto nostre".

Giacomo Buttaroni, compagno di Anna Tatangelo

La cantante, che negli anni ha costruito una carriera di successo con hit come Doppiamente fragili e Ragazza di periferia, e che ha vinto il Festival di Sanremo nel 2002 nella categoria "Giovani", racconta di vivere questa seconda maternità in modo più sereno: "La sto accogliendo con grande gioia, senza le paturnie della prima gravidanza", ha spiegato a Verissimo, che domani ospiterà Katia Ricciarelli dopo la diffida di Dina Minna, segretaria di Pippo Baudo.

Giacomo Buttaroni: amore, semplicità e valori condivisi

"Questa bambina e un dono che mi viene dal cielo, e penso ci sia anche un po' lo zampino di mia mamma, in qualche modo". Parlando di Giacomo Buttaroni, Anna sottolinea il legame profondo tra i due: "Ha i miei stessi valori e il suo modo di approcciare le cose con grande semplicità ha scalfito alcuni lati di me che con gli anni si erano induriti."

Proteggere la vita privata: la scelta della coppia

"Giacomo È una persona che non vuole avere nulla a che fare con il mondo dello spettacolo, e per me questo è un valore aggiunto". Con questa intervista, Anna Tatangelo conferma la sua volontà di vivere serenamente la vita privata, pur restando una delle voci più amate e riconosciute della musica italiana.