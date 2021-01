Vera Farmiga reciterà nel nuovo horror Bad Bloom

Vera Farmiga non è un volto nuovo per il cinema horror. The Hollywood Reporter ha comunicato che l'attrice reciterà in Bad Bloom, progetto diretto da Bryce McGuire. Tra l'altro, l'interprete si occuperà anche della sua produzione esecutiva.

The Conjuring - Il caso Enfield: Vera Farmiga in un'immagine tratta dal film

Bad Bloom, quindi, vedrà la presenza di Vera Farmiga come sua protagonista e racconterà la storia di una famiglia in isolamento su un'isola remota con l'obiettivo di tenere una creatura misteriosa confinata al litorale. Tuttavia, quando uno dei bambini verrà a conoscenza del fatto che la temuta creatura ha una forma diversa da quella che credevano, emergerà una strana verità. Il film è stato descritto come un horror fiabesco e in grado di fare leva su atmosfere fantastiche.

Il progetto diretto da Bryce McGuire sarà prodotto da Jon Rubinstein e Galt Niederhoffer attraverso la loro Autentic Management Productions insieme a Ruminant Films di Renn Hawkey. La lavorazione dovrebbe avere inizio nel corso dell'anno. Il 2021, dal canto suo, si dimostra ricco di nuovi progetti horror. Tra i film di genere che vedranno il buio della sala è necessario annoverare almeno A Quiet Place 2, Candyman, The Forever Purge, Halloween Kills e The Conjuring - Per ordine del diavolo.

Quest'ultimo, in modo particolare, vedrà la presenza di Vera Farmiga e di Patrick Wilson nei panni dei coniugi Lorraine ed Ed Warren, celebri demonologi su cui è incentrato il Conjuringverse creato da James Wan. L'universo cinematografico horror è stato in grado di oltrepassare la soglia del miliardo di dollari e, insieme al Marvel Cinematic Universe, si è affermato come uno degli universi di maggiore successo nella storia del cinema americano contemporaneo.