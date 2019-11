Venom 2: Tom Hardy sembra aver confermato lo scontro con Carnage!

Venom 2, il sequel del cinecomic, dovrebbe mostrare sullo schermo anche Carnage, come confermato anche dall'attore protagonista Tom Hardy che sembra aver confermato le indiscrezioni tramite un post pubblicato su Instagram.

L'interprete di Eddie Brock ha infatti pubblicato sui social un post che anticipa un'epica battaglia tra il simbiote e il personaggio interpretato da Woody Harrelson tramite una grafica in stile teatrale.

Tra le pagine dei fumetti Venom "dà alla luce" un erede mentre Eddie Brock è rinchiuso in un istituto psichiatrico. La creatura riesce a fuggire e incontra Cletus Kasady, un serial killer e sociopatico che diventa così il supervillain Carnage, iniziando a compiere terribili gesta che obbligano Venom e Spider-Man a unire le forze per sconfiggerlo.

Ecco il post di Tom Hardy:

In Venom 2 dovrebbe apparire anche Shriek e la storia potrebbe essere tratta dalla storia conosciuta con il titolo Maximum Carnage in cui si scatena il caos nel Ravencroft Institute e una gang di killer terrorizza New York, coinvolgendo anche Shriek come sua fidanzata e braccio destro.

Tom Holland, secondo alcune teorie, potrebbe quindi apparire nel sequel del cinecomic, come sarebbe forse anche previsto dal nuovo accordo tra Sony e Disney.