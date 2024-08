Venezia, Olivia Rodrigo accanto al fidanzato all'anteprima di Disclaimer di Alfonso Cuáron

La cantante è comparsa al fianco di Louis Partridge in occasione del debutto nella serie limitata Apple TV+

Alla Mostra del Cinema di Venezia è andato in scena un cameo a sorpresa da parte di una delle pop star più popolari al mondo.

Olivia Rodrigo - attualmente in pausa dal suo Guts World Tour prima della nuova tappa a Bangkok il 15 settembre - è arrivata in Italia per sostenere il ruolo del fidanzato Louis Partridge nella serie limitata di Apple TV+ Disclaimer.

L'occasione ha segnato il debutto pubblico della coppia a un evento ufficiale, anche se i due non hanno posato insieme sul red carpet del Palazzo del Cinema. Tuttavia, hanno partecipato a un cocktail all'Hotel Excelsior prima del debutto mondiale della serie e a un ricevimento dopo la proiezione alla Palazzina Grassi, e sono stati immortalati dai paparazzi mentre camminavano insieme. Anche la rivista Vogue ha parlato dell'arrivo della Rodrigo e ha descritto il suo look come "una visione degli anni '90".

La stessa Rodrigo ha personalmente scattato alcune foto del suo arrivo sul Lido. È stata avvistata mentre filmava Partridge durante la presentazione ufficiale dello show alla Sala Grande, dove Disclaimer - La vita perfetta ha ricevuto una calorosa standing ovation.

I primi quattro episodi hanno debuttato durante la proiezione, mentre gli altri sono stati proiettati in un evento separato. Raccontata in sette capitoli, la serie di Apple Studios è basata sull'omonimo romanzo best-seller di Renée Knight. Il cast comprende Cate Blanchett, Kevin Kline, Sacha Baron Cohen, Kodi Smit-McPhee, Lesley Manville, Leila George, la star sudcoreana Hoyeon e Partridge. Il debutto è previsto su Apple TV+ l'11 ottobre.

Disclaimer vede la Blanchett nei panni dell'acclamata giornalista Catherine Ravenscroft, una donna che ha costruito la sua reputazione rivelando le malefatte e le trasgressioni degli altri. Quando riceve un romanzo da un autore sconosciuto, si rende conto con orrore di essere la protagonista di una storia che mette a nudo i suoi segreti più oscuri.