Billie Eilish, Olivia Rodrigo e Billie Joe Armstrong criticano la sentenza sull'aborto

La decisione della Corte suprema che ha reso possibile in molti stati americani dichiarare illegale l'aborto ha scatenato le reazioni e le polemiche di molte star, tra cui Billie Joe Armstrong, il leader dei Green Day, che ha dichiarato che ha intenzione di rinunciare alla cittadinanza americana.

La star della musica ha infatti condiviso la sua dura reazione alla sentenza durante un concerto che si è svolto a Londra nella serata di venerdì.

Billie Joe Armstrong non ha esitato a criticare duramente quanto accaduto nella sua patria dichiarando sul palco: "Fanc**o America!".

L'artista ha poi dichiarato che vuole rinunciare alla sua cittadinanza e trasferirsi nel Regno Unito.

Il cantante dei Green Day ha ribadito che negli Stati Uniti c'è troppa stupidità, situazione che gli toglie la voglia di tornare, sottolineando: "Non sto scherzando, mi vedrete molto in futuro".

Armstrong ha più volte espresso le sue critiche alla società americana e con American Idiot, album poi diventato anche un musical a Broadway, non ha esitato a prendere posizioni politiche ben precise.

Il mondo della musica sembra aver preso una posizione ben precisa sulla tematica. Sempre nel Regno Unito, in questo caso sul prestigioso palco di Glastonbury, Billie Eilish e Olivia Rodrigo hanno affrontato la questione.

La recente vincitrice di un Oscar, che si è esibita venerdì al festival, durante il suo concerto aveva ammesso: "Oggi è un giorno davvero, davvero cupo per le donne negli Stati Uniti. Dirò solo che non sopporto doverci pensare ancora in questo momento".

Rodrigo, invece, ieri si è esibita a Glastonbury dichiarando: "Sono devastata e spaventata. Così tante donne e così tante ragazze moriranno a causa di questa decisione. Volevo dedicare la prossima canzone ai cinque membri della Corte Suprema che ci hanno mostrato che, in realtà, per loro non è importante la libertà. La canzone è per Samuel Alito, Clarence Thomas, Neil Gorsuch, Amy Coney Barrett, Brett Kavanaugh. Vi odiamo! Vi odiamo!". Olivia ha quindi invitato sul palco Lily Allen e insieme hanno cantato Fuck You.