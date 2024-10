Olivia Rodrigo: in arrivo su Netflix un concerto speciale del suo GUTS World Tour

Olivia Rodrigo ha annunciato un concerto speciale che debutterà su Netflix il 29 ottobre. Lo streamer trasmetterà la performance della cantante di Vampire dall'Intuit Dome di Los Angeles, durante il suo tour mondiale Guts.

"Sono così entusiasta di condividere il GUTS World Tour con i miei fan", ha dichiarato Rodrigo in un comunicato. "Per coloro che non hanno avuto la possibilità di partecipare di persona, e che ora possono assistere allo show direttamente da casa! E ai fan che hanno applaudito, urlato e ballato con me, sono così felice di poterlo fare di nuovo!".

Il tour di successo

Il tour di Rodrigo Guts, che promuove il suo secondo album, è partito a febbraio 2024 e durerà fino a marzo 2025. Tra gli artisti di supporto figurano i Breeders, Remi Wolf e Chappell Roan. L'album Guts fa seguito al debutto della Rodrigo Sour (che l'ha instradata verso il successo con canzoni come Drivers License e Good 4 U) con successi pop ancora più punk: All-American Bitch, Bad Idea Right? e Get Him Back!, per citarne alcuni.

Recensendo il primo spettacolo del tour all'Acrisure Arena di Palm Desert (California), Chris Willman di Variety ha scritto che Guts è "forse il miglior tour rock dell'anno". Notando che gran parte della folla ha applaudito quando Rodrigo ha chiesto se fosse il primo concerto di qualcuno, Willman ha scritto: "E a quei giovani diremmo: Siete appena stati ufficialmente viziati. Non molti dei vostri concerti futuri coinvolgeranno talenti di livello mondiale, colti nella preternaturale fioritura della giovinezza, che si dà il caso siano ugualmente e proficuamente dotati nelle aree del canto, dell'arte canora, della rivelazione di sé e della raffinata arte del rock. Da qui in poi sarà tutto in discesa, ragazzi".

Il concerto speciale è diretto da James Merryman e prodotto da Blink, Inc. in associazione con Lighthouse Management + Media e Interscope Films. Aleen Keshishian produce insieme a Michelle An, Tom Colbourne, Merryman e Zack Morgenroth. John Janick e Steve Berman sono produttori esecutivi e Sam Wrench co-produce.