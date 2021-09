Venezia 78: Timothée Chalamet rompe il protocollo sul red carpet e si avvicina ai fan (VIDEO)

Timothée Chalamet ha tentato di rompere il rigido protocollo anti assembramenti di Venezia 78: prima di attraversare il red carpet, come testimonia un video, l'attore ha provato a correre verso le transenne che tengono a distanza i fan, accorsi per lui e per le altre star protagoniste di Dune di Denis Villeneuve.

Chalamet si è avvicinato per salutare i ragazzi, firmare autografi e scattare selfie, ma è stato avvistato dagli uomini della sicurezza che lo hanno prontamente riportato sul tappeto rosso dove ha sfilato con Zendaya Coleman, gli altri membri del cast e il regista della pellicola.

Il film di Villeneuve, presentato fuori concorso alla 78esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, è un tentativo di portare sullo schermo il romanzo omonimo scritto da Frank Herbert già trasposto col film del 1984 di David Lynch e con le miniserie televisive Dune - Il destino dell'universo e I figli di Dune.

Nel cast di Dune, oltre a Timothée Chalamet, figurano anche Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Stephen McKinley Henderson, Zendaya, Chang Chen, Sharon Duncan-Brewster, Charlotte Rampling, Jason Momoa e Javier Bardem.