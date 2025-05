Venezia 2025: Dag Johan Haugerud presidente di giuria delle Giornate degli Autori

Le Giornate degli Autori, sezione indipendente della Mostra del Cinema di Venezia, annunciano che sarà il regista norvegese Dag Johan Haugerud a presiedere la giuria che assegnerà il palmares.

Per Haugerud, autore della cosiddetta 'trilogia delle relazioni' (Sex, Dreams, Love), quello al Lido di Venezia sarà un ritorno dopo aver presentato, nel 2019, il drammatico Beware of Children, che ha segnato debutto internazionale del regista, poi coronato da sette premi Amanda, il massimo riconoscimento per le cinematografie nordiche.

Le dichiarazioni

"Sono entusiasta e onorato di aver ricevuto il prestigioso incarico di presiedere la giuria di quest'anno delle Giornate degli Autori", ha detto Dag Johan Haugerud. "Sono molto affezionato alle Giornate che, con una programmazione appassionata e rigorosa e la selezione accurata di soli dieci film, mostrano particolare attenzione all'innovazione, all'originalità e all'indipendenza. L'arte, la letteratura e il cinema sono più importanti che mai: rappresentano un'opportunità di riflessione sia intellettuale che politica e - nel migliore dei casi - un'espansione dei sensi. In tal modo il cinema ha la capacità di operare dei cambiamenti, sia a livello individuale che nell'insieme della società. Alla luce di questo, attendo con grande entusiasmo di conoscere il programma di quest'anno".

"Siamo lieti di annunciare che Dag Johan Haugerud sarà il nostro Presidente della Giuria", ha commentato la direttrice artistica Gaia Furrer. "Lo ritroviamo alle Giornate sei anni dopo la presentazione di Beware of Children, come un artista in continua evoluzione la cui trilogia Sex, Dreams, Love gli ha regalato anche un Orso d'Oro a Berlino. L'impronta filosofica del suo cinema è senza tempo eppure così indicata per il mondo di oggi, grazie all'indagine profonda della nostra condizione esistenziale - le aspirazioni, le debolezze e le mancanze di noi tutti. Haugerud ci colpisce con uno sguardo tanto tenero quanto complesso, indispensabile per comprendere la nostra epoca tormentata".

La selezione del concorso internazionale delle Giornate sarà annunciata, insieme a tutto il programma veneziano a fine luglio. Il GdA Director's Award per il miglior film verrà consegnato il 5 settembre dal Presidente della Giuria all'autore o all'autrice del film vincitore della XXII edizione. Attualmente il primo capitolo della 'trilogia delle relazioni' di Dag Johan Haugerud è nelle sale italiane, potete approfondirne il contenuto nella nostra recensione di Sex.