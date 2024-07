Venezia 2024: un documentario sull'assalto al Campidoglio nella Settimana della Critica

Il titolo italiano in programma alla Settimana sarà Anywhere Anytime, del regista torinese di origini iraniane Milad Tangshir.

L'italiano Anywhere Anytime, del regista torinese di origini iraniane Milad Tangshir, nel programma della Settimana della Critica di Venezia 2024 appena annunciato. Sette titoli in concorso, più due fuori concorso tra le pellicole che vanno a identificare le nuove tendenze. Tra i titoli più interessanti sulla carta si segnala il documentario dell'americano Michael Premo, Homegrown, che segue un gruppo di sostenitori della supremazia bianca di Donald Trump dalla campagna elettorale del 2020 fino all'attacco al Campidoglio degli Stati Uniti del 6 gennaio 2021. Premo, nato a Brooklyn, ha svolto un ruolo significativo in risposta all'uragano di Occupy Wall Street e Occupy Sandy.

A inaugurare la sezione dedicata alle opere prime, Fuori Concorso, è Planet B della regista francese Aude Léa Rapin, film di fantascienza cyberpunk con protagonista Adèle Exarchopoulos su un gruppo di attivisti politici nella Francia del 2039 che scompaiono senza lasciare traccia solo per risvegliarsi "intrappolati in un mondo del tutto sconosciuto".

Anywhere Anytime, diretto da Milad Tangshir, è un omaggio esplicito a Ladri di biciclette di Vittorio De Sica. Il film racconta, infatti, la storia di un giovane immigrato clandestino che vive a Torino e sopravvive lavorando come rider. La situazione precipita quando la sua bicicletta gli viene rubata.

Il regista vietnamita Dương Diệu Linh presenta in concorso Don't Cry, Butterfly, focus su una donna che scopre il tradimento del marito in diretta TV, la regista franco-americana Alexandra Simpson presenterà il dramma ambientato in Florida No Sleep Till; e il regista franco-britannico Jethro Massey debutta con Paul and Paulette Take a Bath, una commedia romantica su un giovane fotografo americano e una ragazza francese con un gusto per il macabro che si imbarcano in un morboso viaggio on the road.

La lista completa di titoli della Settimana della Critica 2024

Concorso

"Anywhere Anytime," Milad Tangshir (Italy)

"Don't Cry, Butterfly," Dương Diệu Linh (Vietnam, Singapore, Philippines, Indonesia)

"Homegrown," Michael Premo (United States)

"No Sleep Till," Alexandra Simpson (United States, Switzerland)

"Paul & Paulette Take a Bath," Jethro Massey (United Kingdom)

"Peacock," Bernhard Wenger (Austria, Germany)

"Perfumed With Mint," Muhammed Hamdy (Egypt, France, Tunisia)

Fuori Concorso

Film d'apertura: "Planet B," Aude Léa Rapin (France, Belgium)

Film di chiusura: "Little Jaffna," Lawrence Valin (France)