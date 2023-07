Venezia 2023: la redazione su Movieplayer.it commenta la selezione in diretta su Twitch alle ore 11:00

Tutti pronti sul Twitch di Movieplayer.it alle ore 11:00 per commentare in diretta con la redazione i titoli annunciati da Alberto Barbara che andranno a comporre il programma della Mostra di Venezia 2023.

Il giorno è arrivato. Tra poche ore sapremo quali titoli verranno presentati a Venezia 2023 e quali star approderanno al Lido, orfano per quest'anno dei divi americani per via dello sciopero degli attori.

Il programma dell'80° Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica, in programma a Venezia dal 30 agosto al 9 settembre 2023, sarà presentato domani martedì 25 luglio 2023, alle ore 11, in diretta streaming sul sito web della Biennale e sui canali ufficiali Facebook, Twitter e YouTube, ma chi vuole seguire in diretta il commento della redazione di Movieplayer.it potrà sintonizzarsi sul Twitch di Movieplayer.it alle ore 11:00 (video di seguito).

Venezia 2023: Ferrari, Challengers, Povere Creature! e Priscilla tra i possibili film in programma

Dall'arrivederci di Zendaya all'arrivo di Pierfrancesco Favino

Come anticipato pochi giorni fa, Venezia 2023 ha dovuto dire addio al film d'apertura previsto, Challengers, con Zendaya per la volontà di Amazon di ritardare l'uscita del film, incentrato su un triangolo sentimentale ambientato nel mondo del tennis, al 2024 per evitare di sostenere la promozione senza le sue star. Dopo il ritiro, a sostituire Challengers è stato scelto di Comandante di Edoardo De Angelis, con Pierfrancesco Favino, girato in gran parte a Cinecittà e nel Sud Italia.

Comandante, diretto da Edoardo De Angelis, è scritto da Sandro Veronesi e Edoardo De Angelis. Il film è una produzione Indigo Film e O'Groove con Rai Cinema, Tramp LTD, V-Groove, Wise Pictures, in associazione con Beside Productions, in collaborazione con la Marina Militare Italiana e Cinecittà.

All'inizio della Seconda guerra mondiale Salvatore Todaro comanda il sommergibile Cappellini della Regia Marina. Nell'ottobre del 1940, mentre naviga in Atlantico, nel buio della notte affronta un mercantile armato che viaggia a luci spente e lo affonda a colpi di cannone. Ed è a questo punto che il Comandante prende una decisione destinata a fare la storia: salvare i 26 naufraghi belgi condannati ad affogare in mezzo all'oceano per sbarcarli nel porto sicuro più vicino, come previsto dalla legge del mare. Per accoglierli a bordo è costretto a navigare in emersione per tre giorni, rendendosi visibile alle forze nemiche e mettendo a repentaglio la sua vita e quella dei suoi uomini.